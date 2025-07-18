LTB hamamböceği ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi, Taşkınköy bölgesinde haşere ilaçlama çalışmalarına başladı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan'da Metehan bölgesinden başlanan hamam böceği ilaçlama çalışmalarına, Taşkınköy bölgesindeki ev, apartman ve iş yeriyle devam ediliyor.

Ev ve iş yerlerinin yanında logarların da ilaçlandığı belirtilen açıklamada, Alo 185 Çözüm Hattı’na gelen ev içi hamam böceği ilaçlama taleplerine 48 saat içerisinde yanıt verildiği kaydedildi.