LTB - EMAA yeni dönem kayıtları 21 Şubat’ta başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) iş birliğinde çocuk ve gençlere yönelik olarak düzenlenen kurslar için kayıtlar yarın (21 Şubat Çarşamba) başlıyor.

Uzun yıllardan beridir başarılı bir şekilde düzenlenen, eğlenceli ve yaratıcı ortam içinde çocukların kendilerini keşfetme ve geliştirme imkanı bulduğu kurslar bu dönem de EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Sanat ile iç içe, hayata daha mutlu bakan ve sosyalleşmekten keyif alan, daha aktif ve pozitif çocuklar yetiştirmeyi hedef alan kurslar, Çocuk Atölyesi, Resim Atölyesi, Hayal Kurma Atölyesi ve Karakter Tasarımı olmak üzere 4 farklı katagoride düzenlenecek.

Eğitmenliğini Ozan Özgenler’in yapacağı Çocuk Atölyesi ile eğitmenliğini Ülviye Karabaşak’ın yapacağı Resim Atölyesi kursları 8 hafta, eğitmenliğini Emrah Öztürk’ün yapacağı Hayal Kurma Atölyesi 4 hafta, eğitmenliğini Argun Songur’un üstlendiği Karakter Tasarımı kursu ise 5 hafta sürecek.

Farklı yaş gruplarında sınırlı sayıda kişinin yer alacağını kurslara, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda hafta içi 09.00-13.00 saatleri arasında kayıt yapılabilecek.