LTB Akustik Sahne Konserleri Çağıl ve Derviş İşgüzar ile başladı
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği LTB Akustik Sahne konserleri, Derviş & Çağıl İşgüzar keyifli performansıyla başladı.
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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği LTB Akustik Sahne konserleri, Derviş & Çağıl İşgüzar keyifli performansıyla başladı.
Şehrin tarihi ve kültürel mirasını yaşatan Büyük Han arkasındaki Lefkeliler Hanı’da yer alan konseri, kalabalık müzikseverlerle birlikte LTB Başkanı Mehmet Harmancı da izledi.
Başkent Lefkoşa akşamlarına keyif katacak LTB Akustik Sahne konserleri Ağustos ayı boyunca her Salı 20.00–22.00 saatleri arasında Lefkeliler Hanı’nda devam edecek.
Serinin önümüzdeki programı şöyle:
12 Ağustos: Grup Reva
19 Ağustos: Aysu Mişon
26 Ağustos: LBO Latin Duo
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