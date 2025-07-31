LTB Akustik Sahne Konserleri Ağustos Boyunca Lefkeliler Hanı’nda
Lefkoşa Türk Belediyesi, Ağustos ayı boyunca yaz akşamlarını müzikle buluşturuyor. Şehrin tarihi ve kültürel dokusunu barındıran Büyük Han arkasındaki Lefkeliler Hanı, LTB Akustik Sahne konserlerine ev sahipliği yapacak.
A+A-
Lefkoşa Türk Belediyesi, Ağustos ayı boyunca yaz akşamlarını müzikle buluşturuyor. Şehrin tarihi ve kültürel dokusunu barındıran Büyük Han arkasındaki Lefkeliler Hanı, LTB Akustik Sahne konserlerine ev sahipliği yapacak.
Her Salı akşamı saat 20.00 ile 22.00 arasında düzenlenecek LTB Akustik Sahne konserleri ücretsiz ve halka açık olacak. Programda ülkemizin sevilen sanatçılarının yanı sıra, Lefkoşa Belediye Orkestrası bünyesindeki Latin Trio da sahne alacak. Tarihi dokunun müzikle harmanlanacağı LTB Akustik Sahne konserleri başkent Lefkoşa’da yaza renk katacak.
Konser programı şu şekilde:
- 5 Ağustos Salı: Derviş & Çağıl İşgüzar
- 12 Ağustos Salı: Grup Reva
- 19 Ağustos Salı: Ayşu Mişon
- 26 Ağustos Salı: LBO Latin Trio Konseri (Final Konseri)
Bu haber toplam 185 defa okunmuştur
Etiketler : lefkoşa türk belediyesi