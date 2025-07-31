LTB Akustik Sahne Konserleri Ağustos Boyunca Lefkeliler Hanı’nda

Lefkoşa Türk Belediyesi, Ağustos ayı boyunca yaz akşamlarını müzikle buluşturuyor. Şehrin tarihi ve kültürel dokusunu barındıran Büyük Han arkasındaki Lefkeliler Hanı, LTB Akustik Sahne konserlerine ev sahipliği yapacak.

Her Salı akşamı saat 20.00 ile 22.00 arasında düzenlenecek LTB Akustik Sahne konserleri ücretsiz ve halka açık olacak. Programda ülkemizin sevilen sanatçılarının yanı sıra, Lefkoşa Belediye Orkestrası bünyesindeki Latin Trio da sahne alacak. Tarihi dokunun müzikle harmanlanacağı LTB Akustik Sahne konserleri başkent Lefkoşa’da yaza renk katacak.

Konser programı şu şekilde: