Long Beach Run İskele, 21 Nisan'da yapılacak

Kıbrıs'ın kuzeyinde her yıl büyük bir katılımla gerçekleştirilen prestijli koşu etkinliklerinden biri olan Long Beach Run İskele, 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Bu yıl, maraton tarihte ilk kez, iki önemli global platform olan World's Marathons ve Ahatu çerçevesinde yapılıyor.

"Engelleri aşan bir başarı"

Noyanlar Şirketler Grubu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, büyük bir başarıya imza atıldığı belirtildi.

Noyanlar Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Yıllardır süregelen ambargolar ve yerel etkinliklerin uluslararası platformlarda görünürlüğünün sınırlı olması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin maratonları için önemli bir zorluk teşkil etmektedir. Ancak bu yıl Long Beach Run İskele, bu engelleri aşarak, dünyanın en prestijli maraton platformlarından ikisinde yerini aldı. Bu başarı, sadece maratonun kendisi için değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin spor ve kültürel etkinliklerinin global düzeyde tanınması açısından da büyük önem taşıyor.

World's Marathons ve Ahotu, dünya çapında koşu etkinliklerini tanıtan ve koşucular için önemli bir kaynak olan platformlardır. Long Beach Run İskele'nin bu platformlarda yer alması, etkinliğe uluslararası düzeyde görünürlük kazandırıyor ve dünya çapında daha fazla katılımcı ve izleyici çekme potansiyelini artırıyor."