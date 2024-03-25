Londra’da düzenlenecek ‘7. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne Creditwest Bank da destek verecek

Kıbrıs Türk kültürünün İngiltere’de tanıtılması ve yeni nesillerin geleneklerinden uzaklaşmaması amacıyla düzenlenen ‘Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin yedincisi bu yıl 30 Haziran’da büyük bir coşkuyla Enfield’de bulunan Donkey Lane’de gerçekleşiyor.

Birleşik Krallık’ta yaşayan yaklaşık Beş Yüz Bin’e yakın Kıbrıs Türk Toplumunun 7’den 70’ e büyük bir katılım gösterdiği festivale bu yıl 3. kez Creditwest Bank da katılım gösterecek.

Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nden Creditwest Bank’a teşekkür

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ve Festival komitesi, Creditwest Bank’ın Kıbrıs Türk kültürünü sahiplenerek 3 yıldır etkinliklerine katılım gösterip sponsorluk görevini üstlenmesi, birlik ve beraberlik içerisinde kültürlerini kutlamalarına destek olmaları sebebiyle geçtiğimiz gün Creditwest Bank yönetimine nezaket ziyaretinde bulundu. Toplantıda İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türkler için Kıbrıs’ta daha güçlü bağlar kurabilmesi için onlara sunulabilecek yatırım fırsatları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Kenan Nafi ile birlikte As Baskanı Halil Izzet ile Sekreter Süheyla Kemal ile Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy, Expat Bankacılık Yöneticisi ve Çatalköy Şube Müdürü Figen Kaymak hazır bulundu.

Creditwest Genel Müdürü Mazher Zaheer: “Kıbrıs Türk Kültür Festivali, sadece kültürel mirasımızı kutlamakla kalmıyor, aynı zamanda İngiltere'deki Kıbrıs Türk toplumunun bir araya gelmesini sağlayarak birlik ve dayanışma duygularını da pekiştiriyor. Creditwest Bank olarak, bu değerli etkinlikte yer almak ve Kıbrıs Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak için gururluyuz.’ diyerek sözlesine şu şekilde devam etti.

‘Kıbrıs Türk kültürü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile olan bağların güçlendirilmesi oldukça önemlidir. İlgili ziyarette kültürel etkinliklerin artırılması, Kıbrıs Türk kültürünün tanıtımı için yeni projelerin geliştirilmesi ve KKTC ile kültürel ve ekonomik iş birliği olanaklarının araştırılması gibi konular ele alındı.’ diyerek başarılı organizasyondan dolayı CTCA UK ile festival komitesine gönülden teşekkürlerini iletti.

Mazher Zaheer, 3 yıldır katıldıkları festivalde Creditwest Bank olarak İngiltere'deki Kıbrıs Türklerin Kıbrıs'ın kuzeyinde ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için uygun kredi ve finansman çözümleri sunmaktan memnuniyet duyduklarını, Credithome ev kredisi ile Kıbrıs Türk toplumunun kalıcı bir şekilde adaya yerleşmesini ve kendi evlerinde güvenli bir gelecek kurmalarını desteklediklerini ekledi.

Konsey Başkanı Kenan Nafi bu sene 7incisi düzenlenecek olan festival`de yeniden yer alarak Londra`da yaşayan Kıbrıs Türk toplumuna değer verdiklerini ve her zaman yanlarında olduklarını gösteren Creditwest Bank yetkililerine gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.