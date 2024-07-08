“Lokmacı’dan işlem yapmadan güneye geçti”

“Askeri Yasak Bölgeyi İhlal” suçundan tutuklanan ve daha önce Kıbrıs’ın güneyinde soygun yaptığı ortaya çıkan C.K. Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olaya ilişkin detayları aktaran polis, 2018 yılı içerisinde Lokmacı barikatından “pasaport işlemi yaptırmadan, 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ederek Kıbrıs’ın güneyine geçtiğini söyledi.

Polis, zanlının 7 Temmuz 2024 tarihinde Ercan Havalimanından Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaptığı sırada tespit edilip mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde 2018 yılı içerisinde Lokmacı’dan pasaport işlemi yaptırmadan güneye geçtiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının güneye geçtikten sonra Limasol’da banka soyduğunu ve üç yıl cezaevinde kaldığını cezaevinden çıkınca Larnaka’da yaşamaya başladığını ve dört gün önce Gürcistan’a gittiğini Gürcistan’a alınmadığını ve Larnaka’ya geri gönderildiğini 6 Temmuz 2024 tarihinde ise Bulgaristan üstünden İstanbul’a gittiğini ve buradan da Ercan Havalimanına gittiğini ve burada polisler tarafından yakalandığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 24.04.2018 tarihinde Ercan Havalimanından Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlanmadığını, zanlının serbest kalması halinde yargılanmaktan kaçma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, zanlının cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.