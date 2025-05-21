Liseli gençlerden Onkoloji’de tedavi gören çocuklar yararına sosyal sorumluluk projesi

Liseli gençler çocuk sağlığı konusunda örnek bir toplumsal sosyal sorumluk projesine imza attı.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji 12. sınıf öğrencileri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) etkinlikleri kapsamında “Kuzey Kıbrıs’taki sağlık hizmetlerinin daha ulaşılabilir olmasını ” amaçlayan bir toplumsal sosyal sorumluluk projesi hazırlayarak uyguladılar.

Hazırladıkları proje kapsamında Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü yöneticileriyle bir araya gelerek eksiklikleri saptayan gençler, bu çerçevede okul arkadaşlarından öğretmenlerinden, okul yönetiminden ve çevrelerinden bağış topladılar.

Toplanan bağışlarla Çocuk Onkoloji Bölümü’nün bazı gereksinimleri giderilirken merkezde tedavi gören çocuklara da armağanlar dağıtıldı.

Liseli gençlerin Gençlik ve Spor Bayramı haftasında sağlık hizmetlerinin etkinleştirilmesine yönelik farkındalık hareketi servis görevlileri ve aileler tarafından takdirle karşılandı.