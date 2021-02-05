Lirik Şiir Grubu’nun online konseri ertelendi

Lirik Şiir Grubu’nun bugün yapılması planlanan online şiir ve müzik dinletisi kapanma kararı üzerine ertelendi.

Lirik Şiir Grubundan yapılan yazılı açıklamada, “Korona varsa, şiir-müzik de var” başlığıyla bugün düzenlemeyi planladıkları online şiir ve müzik dinletisinin, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun almış olduğu tam kapanma kararı dolayısıyla, sağlık açısından herhangi bir risk teşkil etmemesi açısından ileriki bir tarihe ertelendiği kaydedildi.