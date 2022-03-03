Lirik Şiir Grubu’ndan “Oyuncul Düşünceler”

Lirik Şiir Grubu, 9 Mart Çarşamba akşamı, “Oyuncul Düşünceler” adıyla Ümit İnatçı şiirleri seslendirecek.

Verilen bilgiye göre, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak etkinliğe giriş ücretsiz olacak.

Etkinlik Ümit İnatçı ile gerçekleşecek söyleşiyle başlayacak. İnatçı’nın şiirlerini seslendirecek Yıltan Taşçı, Merter Refikoğlu, Şehbal Hamzaoğulları ve Serkan Soyalan’dan oluşan Lirik Şiir Grubu’na Kemal Taşçı piyanosuyla eşlik edecek.