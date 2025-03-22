Lirik Şiir Grubu’ndan “Dünya Şairlerinden Şiirler” etkinliği

Kıbrıs Edebiyat Derneği (KED) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Lirik Şiir Grubu, 21 Mart Dünya Şiir Günü’nde “Dünya Şairlerinden Şiirler” etkinliği düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Sanat Merkezi’nde (LESAM) yer alan etkinliğe, çok sayıda kişi katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan KED Asbaşkanı ve Lirik Şiir Grubu üyesi Serkan Soyalan, 2012 yılında kurulan Lirik Şiir Grubu’nun, ellinin üzerinde etkinlik düzenlediğini kaydetti.

İçinden geçilen günlerin, toplumu karamsarlığa sürüklediğini ifade eden Soyalan, şiirin bir direniş olduğunu, şiirler ile ses yükseltemeye devam edeceklerini belirtti.

Merter Refikoğlu, Şehbal Hamzaoğulları, Serkan Soyalan, Kemal Taşçı ve Yıltan Taşçı’dan oluşan Lirik Şiir Grubu, etkinlik kapsamında dünya şairlerinden seçtikleri şiirleri okudu, ayrıca müzik dinletisi sundu.