Lirik Şiir Grubu’ndan 10. yıl konserleri

Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında çalışmalarını sürdüren Lirik Şiir Grubu, Telsim ana sponsorluğunda 10’uncu yılında yurtiçi turne programına çıkıyor.

2012 yılında “Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şarkılarımız” etkinliği ile ilk kez dinleyicileri ile buluşan Lirik Şiir Grubu, 10’uncu yılında da “Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şarkılarımız” adı altında 12 dinleti gerçekleştirecek.

Lirik Şiir Grubu’nun sahneleyeceği dinletiler ile ilgili Telsim ve Kıbrıs Edebiyat Derneği arasında, işbirliği protokolü imzalandı.

Lefkoşa’da Rüstem Kitabevi’nde düzenlenen imza töreninde, işbirliği protokolüne Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Lirik Şiir Grubu Üyesi de olan Kıbrıs Edebiyat Derneği Başkanı Yıltan Taşçı imza koydu.

İlk konser 26 Ocak’ta, Lefkoşa’da

Telsim ana sponsorluğunda, 12 ayda 12 konser olarak programlanan turne kapsamında “Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şarkılarımız” adıyla Kıbrıslı Türk şairlerin şiirlerini seslendirecek olan Lirik Şiir Grubu, Kıbrıslı Türk bestecilerin eserlerini de seslendirecek. 26 Ocak Çarşamba akşamı, saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde ilk konserini düzenleyecek olan Yıltan Taşçı, Merter Refikoğlu, Şehbal Hamzaoğulları ve Serkan Soyalan’dan oluşan Lirik Şiir Grubu, ilk etkinliğini de Neriman Cahit’e atfedecek.

Etkinlik kapsamında Neriman Cahit’in de ayrı bir bölümde şiirlerinin seslendirileceği etkinlikte, “Neriman Cahit’in Edebiyatımızdaki Yeri” başlığıyla bir de söyleşi gerçekleştirilecek. Öğretmen, öykücü ve şair Mehmet Kansu’nun konuşmacı olarak yer alacağı söyleşinin yanında, Lirik Şiir Grubu’na konuk okuyucu olarak Oya Kutsal, piyanosuyla da Kemal Taşçı eşlik edecek.

Turne programı

Telsim ana sponsorluğunda Lirik Şiir Grubu’nun turne programı şu şekilde açıklandı: Ocak-Lefkoşa (Neriman Cahit), Şubat-Ozanköy (Osman Türkay), Mart-Lefke (Fikret Demirağ), Nisan-Mağusa (Fatma Akilhoca), Mayıs-Girne (Filiz Naldöven), Haziran-İskele (Bener Hakkı Hakeri), Temmuz-Serdarlı (Kaya Çanca), Ağustos-Yeni Erenköy (Süleyman Uluçamgil), Eylül-Tatlısu (Yaşınlar’dan Dizeler (Mehmet Yaşın-Neşe Yaşın-Özker Yaşın)), Ekim-Mehmetçik (Kamil Özay), Kasım-Geçitkale (Feriha Altıok), Aralık-Güzelyurt (Mehmet Kansu).