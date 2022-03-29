Lirik Şiir Grubu yarın akşam Lefke'de sahne alacak

Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında çalışmalarını sürdüren Lirik Şiir Grubu, 10’uncu yıl yurt içi turnesi kapsamında, yarın akşam Lefke’de sahne alacak.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, Telsim ana sponsorluğunda çıktığı turne kapsamında, “Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şarkılarımız” başlığıyla ekinliklerine devam eden Lirik Şiir Grubu, Kıbrıslı Türk şairlerin şiirleri ve bestecilerinin besteleri yanında, Lefke’deki etkinlikte Fikret Demirağ şiirleri de okuyacak.

Fikret Demirağ’a atfedilen etkinlikte, Şair Neşe Yaşın ve Öykücü, Şair Mehmet Kansu’nun katılımı, Serkan Soyalan’ın moderatörlüğünde “Fikret Demirağ’ın edebi kişiliği” başlığıyla bir söyleşi düzenlenecek.

Lefke Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak etkinlikte, Yıltan Taşçı, Merter Refikoğlu, Serkan Soyalan ve Şehbal Hamzaoğulları’ndan oluşan Lirik Şiir Grubu’na piyanosuyla Kemal Taşçı eşlik edecek.

Halka açık ve ücretsiz gerçekleşecek etkinlikte, konuk okuyucu olarak Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve konuk müzisyen Serdar Kavaz da Lirik Şiir Grubu’na eşlik edecek.