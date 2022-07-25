Lirik Şiir Grubu, Serdarlı’da Olacak

Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Lirik Şiir Grubu, Telsim ana sponsorluğunda çıktığı 10'uncu yıl turne programında 27 Temmuz Çarşamba akşamı Serdarlı’da sahne alacak.

Lirik Şiir Grubu, Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği Kültür ve Sanat Evi’nde yer alacak "Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şarkılarımız" başlıklı etkinlikte, Kaya Çanca şiirleri de okuyacak.

Merter Refikoğlu, Şehbal Hamzaoğulları, Yıltan Taşçı ve Serkan Soyalan'dan oluşan Lirik Şiir Grubu'na piyanosuyla Kemal Taşçı eşlik edecek.

Halka açık ve ücretsiz düzenlenecek etkinlik, saat 20:00’de başlayacak.