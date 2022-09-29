Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Lirik Şiir Grubu Güzelyurt’ta sahne aldı.

Dernekten verilen bilgiye göre, Telsim ana sponsorluğunda düzenlenen turne kapsamında Lirik Şiir Grubu dün akşam Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde “Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şarkılarımız” başlıklı konser/şiir gecesi düzenledi.

Etkinlikte Merter Refikoğlu, Şehbal Hamzaoğulları, Yıltan Taşçı, Kemal Taşçı ve Serkan Soyalan'dan oluşan Lirik Şiir Grubu'na konuk müzisyen olarak Mustafa Tozakı da eşlik etti.