Lirik Şiir Grubu Geçitkale’de sahne alacak

Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Lirik Şiir Grubu, Telsim ana sponsorluğunda çıktığı 10’uncu yıl turne programı kapsamında yarın akşam Geçitkale’de sahne alacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Lirik Şiir Grubu’nun, Geçitkale Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek “Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şarkılarımız” başlıklı konserinde şair Süleyman Uluçamgil'in şiirleri de okunacak.

Merter Refikoğlu, Şehbal Hamzaoğulları, Yıltan Taşçı, Kemal Taşçı ve Serkan Soyalan’dan oluşan Lirik Şiir Grubu’nun dinletisi saat 20.00’de başlayacak. Dinleti, halka açık, ücretsiz olacak.