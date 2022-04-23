Lirik Şiir Grubu Mağusa yolcusu

Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında çalışmalarını sürdüren Lirik Şiir Grubu, Çarşamba akşamı Mağusa’da sahne alacak.

Telsim Vodafone ana sponsorluğunda Kıbrıs Sanat Derneği’nde (İkiz Kiliselerde) yer alacak etkinlik 20.00’de başlayacak.

Etkinlikte, aralarında Mağusalı şair Ftma Akilhoca’nın da bulunduğu, Kıbrıslı şairlerin eserleri okunacak. Merter Refikoğlu, Şehbal Hamzaoğulları, Serkan Soyalan ve Yıltan Taşçı’dan oluşan Lirik Şiir Grubu’na, piyanosuyla Kemal Taşçı eşlik edecek.