Limasol'daki yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Limasol'daki yangın sonucu bir kişinin öldüğü açıklandı. Konuyla ilgili Kıbrıs Cumhuriyeti polisinin, Sigma'ya yaptığı açıklamada, bir kişinin yanarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis, hayatını kaybeden kişinin aracında mahsur kaldığını bildirdi... Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

Ayrıntılar gelecek...