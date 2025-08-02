Limasol’daki bir parkta uyuşturucu satışı yapan 3 kişi tutuklandı

Limasol’da “Ay.Athanasios” bölgesinde bulunan bir parkta uyuşturucu sattığı belirlenen 3 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Alithia gazetesi, aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik Şube ekiplerinin 30 Temmuz’da söz konusu parkta düzenlediği operasyonda çok sayıda delil ele geçirdiğini ve 20, 23 ve 24 yaşındaki üç kişiyi gözaltına aldığını yazdı.

Gazete, deliller sayesinde söz konusu şahısların parkta uyuşturucu sattıklarının kesinleştiğini ve mahkemeye çıkarıldıklarını kaydederek, aleyhlerinde 6 suçlama getirildiğini ve cezaevine gönderildiklerini belirtti.

Ayia Napa’da umumi tuvaletlerde vandallık

Gazete, bir diğer haberinde de Ayia Napa’daki umumu tuvaletleri kırıp döken bir şahsın polis tarafından gözaltına alındığını kaydetti.

Haberde, Ayia Napa Belediye Başkanı Hristos Zanetu’nun, bu tip olayların ilk kez yaşanmadığını ve söz konusu şahsın, bölgedeki vatandaşların anında tepkisi sayesinde tutuklandığını açıkladığı belirtildi.