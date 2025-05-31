Limasol’da “yeni bir kan davası ve intikam döngüsü başladığı” şüphesi

Kıbrıs Cumhuriyet polisi, bir hafta içerisinde 5 bombalı saldırı ve bir ateş açma olayı yaşanan Limasol’un yeni bir “kan davası ve intikam döngüsüne girdiğinden” şüpheleniliyor.

Fileleftheros’un “Limasol’da Kan Davası ve İntikam Döngüsü” başlıklı haberine göre, birbiri ardına yaşanan bombalı saldırılar ve ateş açma olayları ile suç faaliyetlerinin yaygınlaşması ile çeteler arası suç dalgası ve hesaplaşmaların yaşandığı 90’lı yıllara dönen Limasol’da halk Kıbrıs Cumhuriyeti polisinin etkinliğini sorguluyor.

Limasol Polis Müdürlüğü alarma geçti ve ek önlemler aldı ancak yeni bir saldırı ihtimalini göz ardı etmiyor. Hafta içerisinde meydana gelen saldırıların birbiri ile bağlantılı olması olasılığını araştıran polisin güvenlik önlemlerini ve hassas noktalardaki devriyelerini artırmasına rağmen suç unsurlarının “serbestçe ve en küçük bir korku duymadan hareket etmekte olduğuna” işaret edildi.

“Bazı kişiler arasında yeni bir kan davası ve intikam döngüsü başlamış olması ihtimali Limasol Polis Müdürlüğünün merceği altında” vurgusunu yapan gazete, her şeyin, narkotik polisinin Zakaki’deki bir kafeteryaya yaptığı baskında bir miktar uyuşturucu ve 120 bin euronun üzerinde nakit para ele geçirmesiyle başladığına dikkat çekti.

Habere göre polisin baskın yaptığı kafeterya perşembe sabaha karşı bazı kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu, binanın ön cephesi zarar gördü. Agio Yoanni’de 26 yaşındaki bir kişinin aracına düzenlenen bombalı saldırının, Zakaki’deki kafeteryanın kurşunlanması olayıyla bağlantılı olabileceğine inanılıyor. Bombalı saldırı düzenlenen aracın sahibinin de perşembe sabahı bombalı saldırının hedefi olan birahanenin sahibiyle arkadaş olduğu bilgisi verildi. Kıbrıs Cumhuriyeti polisi, saldırılarda kullanılan el yapımı ve tahrip gücü yüksek patlayıcıları aynı kişinin, para karşılığında hazırlamış olması olasılığını da araştırıyor.

Alithia haberi “Limasol’da Bir Haftada Beş Bombalı Saldırı ve Bir Ateş Açma” başlığıyla aktardı.