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Limasol’da uyuşturucu ve patlayıcı ele geçirildi

Limasol’da uyuşturucu ve patlayıcı ele geçirildi

Limasol polisi ihbar üzerine takibe aldığı 36 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’un evinde uyuşturucu ve patlayıcı ele geçirdi.

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Limasol polisi ihbar üzerine takibe aldığı 36 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’un evinde uyuşturucu ve patlayıcı ele geçirdi.

Fileleftheros’un haberine göre Kıbrıslı Rum’un ikamet ettiği, Aşağı Binatlı’daki evde 1 kilo 360 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu, 66 adet çatapat ve 16 adet işaret fişeği buldu 

Tutuklanan ve hakkında 8 gün tutukluluk emri alınan Kıbrıslı Rum, uyuşturucunun kendisine, satması için verildiğini itiraf etti. Polis uyuşturucuyu sağlayan ve satın alan kişileri arıyor.

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