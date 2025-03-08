Limasol’da kreşte bebeğe kötü muamele şüphesi

Limasol’da bir kreşte 13 aylık bir bebeğin yüzünde ciddi yaralanmalar meydana geldiği, çocuklarının kötü muameleye uğradığından şüphelenen ailenin şikayetinin ise ciddiye alınmadığın bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Limasol’da bir kreşte bulunduğu sırada 13 aylık bir bebeğin yüzünde ve başının arka kısmında ciddi yaralanmalar meydana geldiğinin tespit edildiğini, kreş sahibi tarafından aranan annenin ise kreşe gittiğinde çocuğunu kanlar içinde bulduğunu yazdı.

Ailenin çocuğu hemen doktora götürdüğünü ve çocuğun 24 saat hastanede tedavi görmek zorunda kaldığını vurgulayan gazete, kreş yetkililerinin ise çocuğun yataktan düştüğü iddiasında bulunduğunu, ancak ailenin bu yaralanmanın çok alçak olan yataktan düşerek olmayacağı gerekçesiyle polise başvurduklarını aktardı.

Habere göre; çocuğun annesinin şikayetini dikkate almayan polis, çocuğun annesinin konuyu sosyal medya platformlarına taşıması akabinde soruşturma başlattı.

Fileleftheros gazetesi ise, annenin, polisin şikayetini ciddiye almadığı ve kendisini oyaladığı iddialarını sosyal medyadan gündeme getirmesi ardından Adalet Bakanlığı’nın, polis içerisinde disiplin soruşturması başlattığını da aktardı.