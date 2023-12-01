Limasol’da hırsızlık, Lefkoşa’da ‘bomba’

Limasol bölgesinde bulunan bir araba galerisinden iki aracın çalındığı, hırsızların ise arabaları vitrin camından geçerek çıkardığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, iki kişi olduğu kesinlik kazanan hırsızların, 60 bin Euro değerinde iki araç çaldığını, araçlardan bir tanesinin ise olaydan hemen sonra terk edilmiş olarak bulunduğunu yazdı.

Habere göre çalınan araçların, 32 bin Euro değerinde Honda Hrv ile 28 bin 500 Euro değerindeki Honda Vezel olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi Lefkoşa’nın güneyinde, bilinen bir kafeye, Perşembe sabaha yakın bomba konduğu belirtildi.

Gazete polisin esas hedefin kafenin karşısında bulunan gece kulübünün olduğunu düşündüğünü de yazdı.

Bombanın patlaması sonucu kaldırımın ve karşıda bulunan gece kulübünün camlarının zarar gördüğünü yazan gazete, bahse konu mekan için, öldürülmeden önce Aleksis Mavromihalis’in isminin de geçtiğine dikkati çekti.