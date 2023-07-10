Limasol'da evin girişine bomba
Limasol’da 47 yaşındaki şahsa ait evin girişine bomba konduğu belirtildi.
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Limasol’da 47 yaşındaki şahsa ait evin girişine bomba konduğu belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, Limasol’a bağlı Ay. Yoanni bölgesinde 47 yaşındaki şahsa ait evin girişine konan bombanın patlaması sonucu kapı girişinde ve evin dışında park edilmiş haldeki araçta hasar meydana geldiğini yazdı.
Habere göre polis, patlamanın el yapımı bombadan kaynaklandığını tespit etti.
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