Limasol’da evde çıkan yangın can aldı

Limasol’da cumartesi günü öğle saatlerinde bir evde çıkan yangında 27 yaşındaki Suriye uyruklu şahıs hayatını kaybetti.

Alithia ve diğer gazeteler, yangında hayatını kaybeden şahsın 27 yaşındaki Musab Alismail olduğunu yazdılar.

Gazete, ilk incelemelerin, yangının evin mutfağında başlayarak tahta tavan aracılığıyla eve yayıldığını gösterdiğini, Suriye uyruklu şahsın ise odasında tespit edilerek ambulansla hastaneye kaldırılmasına karşın kurtarılamadığını aktardı.

Habere göre, polisin yangının ve gencin ölümünün sebepleri konusundaki araştırması sürüyor.

93 yaşında kazaya karıştı

Gazete bir diğer haberinde ise, “Ksilofagu” köyü yakınlarında 93 yaşındaki bir kişi ile 23 yaşındaki bir gencin kullandıkları arabaların çarpıştığını, 93 yaşındaki şahsın durumunun ciddi olduğunu yazdı.

Habere göre yapılan testlerde ise, 23 yaşındaki gencin uyuşturucu kullandığı tespit edildi.