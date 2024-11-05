Limasol’da dört araç ve bir büfe kundaklandı

Limasol’da bir makinist garajında park halinde bulunan dört araç, kundaklanarak yakıldı. Haravgi gazetesi, Limasol’da 24 saat içerisinde iki kundaklama olayı gerçekleştirildiğini, ilk olayda dört aracın yandığını yazdı.

Bir makinist garajının park yerinde tamir için bekleyen dört aracın üzerine yanıcı madde dökülerek yakıldıklarını vurgulayan gazete, Limasol’un bir başka bölgesinde ise bir büfenin benzer şekilde kundaklandığını aktardı.

Habere göre dört araç tamamen kullanılmaz hale gelirken, büfedeki yangın ise çok fazla zarara yol açmadan söndürüldü.

Polisin olaylara ilişkin soruşturması ise sürüyor.