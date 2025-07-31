Limasol’da 3 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Limasol’daki bir apartmanın üçüncü katındaki balkondan düşen 3 yaşındaki çocuğun, Makarios Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

Alithia gazetesi, balkondan düşen 3 yaşındaki çocuğun beyin travması ve akciğer kontüzyonu teşhisiyle hastanede tedavi gördüğünü yazdı.

Olayın, geçen salı günü 19 yaşındaki kız kardeşlerinin baktığı 3 ve 9 yaşlarındaki çocukların evde bulunduğu sırada meydana geldiğini yazan gazete, hangi koşullar altında olduğu araştırılan 3 yaşındaki çocuğun 7.8 metrelik mesafeden düştüğünü belirtti.

Habere göre, çocuğun hayati tehlikesi bulunmuyor. Polis ise olayı araştırmaya devam ediyor.