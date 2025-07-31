Limasol'da 3 genç uyuşturucudan tutuklandı

Limasol'da dün akşam 20, 23 ve 24 yaşlarında üç genci uyuşturucudan tutuklandı.

Tutuklamaların Limasol’daki “Agios Athanasios” bölgesindeki bir parkta geçen akşam ele geçirilen büyük miktarda uyuşturucuyla alakalı olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, bir ihbarı değerlendiren polisin geçen salı akşamı parka gittiğini ve olay yerinde bulunan üç gencin polisi fark edip olay yerinden kaçtığını ifade etti.

Daha sonra polis tarafından tutuklanan gençlerin bulunduğu yerde 3 kilo hint keneviri, 79 gram kokain ve 100 ecstasy hapı bulunduğu belirtilen haberde, olay yerinde bin 790 euro nakit para ile hassas terazi ele geçirildiği de kaydedildi.