Limasol’da 20 yaşındaki şahsın aracına bomba konuldu

“Sigmalive” yer alan haberde bu sabaha karşı Limasol’da gerçekleşen bir olayda 20 yaşındaki bir şahsın aracında patlama meydana geldiği kaydedildi.

Şahsın evinin önünde park halinde bulunan aracında meydana gelen patlama sonucunda aracın ön kısmında ve evin çatısında hasar meydana gelirken, yapılan araştırmalar sonucunda patlamaya düşük tahrip gücüne sahip el yapımı mekanizmanın neden olduğu belirtildi.

Haberde polisin konuyla ilgili araştırmasının sürdüğü ifade edildi.

Larnaka’da paket servis elemanına saldırdılar

Larnaka’da geçen perşembe akşamı 27 yaşındaki bir paket servis elemanına altı kişinin saldırdığı haber verildi.

“Alphanews” haber sitesinde yer alan haberde, söz konusu paket servis elemanının “Kiti” bölgesinde dağıtım yaptığı esnada altı kişinin önünü kestiği ve daha sonra kendisini motosikletten iterek motosikletini çaldıkları belirtildi.

Motosikleti alıp kaçan saldırganların polis tarafından arandığı belirtilirken, saldırı sonucu yaralanmayan paket servis elemanının polise giderek şikayetçi olduğu kaydedildi.