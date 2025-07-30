Limasol yangınında 100 besi hayvanı, 4 bin 353 tarımsal arazi, bin 712 bağ ve 96 mera yandı

Limasol’un dağlık bölgelerinde meydana gelen yangında araçlarında yanarak hayatını kaybeden iki kişinin yanı sıra 100 besi hayvanı, 4 bin 353 tarımsal arazi, bin 712 bağ ve 96 mera yandı.

Fileleftheros’un haberine göre, Tarımsal Ödemeler Örgütü Komiseri Andreas Kiprianu, Limasol yangınında zarar gören bölgenin hemen dışında toplam 14 bin 500 hayvan kapasiteli büyük hayvan çiftlikleri bulunduğunu, yangın devam etseydi, halen düşük seviyede bulunan küçükbaş hayvan sütü üretiminin çok büyük zarar göreceğini söyledi.

Kiprianu, tazminat için yapılan başvurulara dayanarak 100 civarında besi hayvanı, 13 bin 667 dekar tarımsal araziye karşılık gelen 4 bin 353 parsel, 5 bin 215 dekar genişliğinde bin 712 bağ, 5 bin 150 dekar genişliğinde bin 509 parsel ekili alan, bin 730 dekara karşılık gelen 778 bahçe (zeytin ve diğer zirai ağaç) ve 523 dekara karşılık gelen 96 mera yandığını açıkladı.