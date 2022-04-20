Limasol ve Lefkoşa’da arsa ve tarlalara rağbet
Kıbrıs’ın güneyinde 2022 yılının ilk üç ayında 1 milyar 300 milyon Euro değerinde taşınmaz mal satışı gerçekleşti.
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Kıbrıs’ın güneyinde 2022 yılının ilk üç ayında 1 milyar 300 milyon Euro değerinde taşınmaz mal satışı gerçekleşti.
Alithia ve diğer gazeteler, Kıbrıs’ın güneyinde 2022 yılının ilk üç aylık döneminde yaklaşık 1 milyar 300 milyon Euro’luk taşınmaz mal satışı gerçekleştiğini yazdılar.
Gazete, Kıbrıs Tapu Dairesi’nden açıklanan verilere göre, ilk üç aylık dönemde 1 milyar 272 milyon 880 bin Euro’luk 5 bin 258 adet taşınmaz satışı gerçekleştiğini, satışlarda birinci sırayı Limasol, ikinci sırayı ise Lefkoşa bölgesinin aldığını yazdı.
Haberde, satışların çoğunluğunun arsa ve tarla satışları olduğu da vurgulandı.
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