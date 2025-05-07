Yeni Limasol Limanı yakınında yangın çıktı, patlamaların da olduğu yangın bölge sakinleri arasında endişeye sebep oldu.

Dün gece 23.15'te açık arazide başlayan yangında, patlamaların da olması üzerine Kıbrıs Cumhuriyeti itfaiye ve polisi alarma geçti. Limanın konteynır alanına ulaşmadan söndürülen yangında; bir ağaç, kuru otlar ve arazide terk edilmiş iki araç yandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Nikos Longinos, Limasol yeni limanı bitişiğinde başlayan yangının, 30 metrelik alana dağılmış çok miktardaki havai fişeğin patlatılmaya başlaması üzerine çıktığını açıkladı. Longinos, yangına eşlik eden ve bölge sakinlerini endişelendiren patlamaların, havai fişeklerin infilak etmesi sonucu olduğunu söyledi.

Havai fişeklerin arazi bitişiğindeki bir depoda olduğu belirtilen habere göre, polis çevreye saçılmış havai fişeklerin bir grup genç tarafından patlatılmaya çalışılırken yangına sebep olduğu olasılığı üzerinde duruyor.