Limasol Devlet Ormanı’ndaki yangın tamamen kontrol altında

Limasol Devlet Ormanı’nda dün sabah çıkan büyük yangının, bu sabah saat 06.00 itibarıyla tamamen kontrol altına alındığı açıklandı.

“Sigmalive” haber sitesine göre yangında, çam ağaçlarının ve çalılık bitkilerin bulunduğu 1,3 kilometrekarelik alan kül oldu.

Yangının söndürülmesi için Orman Dairesi’nin, Sivil Savunma ekiplerinin ve itfaiyecilerin yoğun çaba gösterdiği ifade edilirken, yangına çok sayıda yangın söndürme aracıyla, havadan ve karadan müdahale edildiği belirtildi.

İşaret fişeklerinin ve duman jeneratörlerinin imha edilmesi sırasında çıkan yangının yeniden alevlenmemesi için, itfaiye araçlarının bölgede bekleyişi sürüyor.