Limasol Bankası’nda Türk İşaret Dili Farkındalık Semineri düzenlendi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne ve diğer özel günlere önem veren Limasol Bankası bu kez Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) ile bir işbirliği çalışması yaparak, engelsiz bir dünya yaratmak adına kolları sıvadı.

“Engelsiz Yüreklerin Sessizliğine Ses Olma” sloganıyla yol alan Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV), Limasol Bankası’nda işaret dilinin önemi hakkında seminer gerçekleştirdi.

Limasol Bankası Kültür Salonu’ndaki seminere Limasol Bankası Genel Müdür Yardımcılarından Müzeyyen Öztürker, Kurumsal İletişim Müdürü İpek Halim, İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı Selcen Ergüven ile ada genelindeki şube ve birimlerinden banka çalışanları katıldı.

Seminerde, KİKEV işaret dili eğitmen ve çevirmeni Dr. Emrah Soykan, işaret dilinin önemi hakkında banka çalışanlarına bilgi verirken, KİKEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bahire Çoşkuner Doğru ise vakıf çalışmaları ile kendi hayatında yaşadıklarını anlattı.

Seminer öncesinde konuşma yapan KİKEV Başkanı Bahire Çoşkuner Doğru, Limasol Bankası’nda gerçekleştirilen seminerde, Banka yönetimi, müdürleri ve çalışanların ilgisi ile karşılaşmaktan memnun kaldıklarını söyledi. “Ellerimiz sesimiz olsun” diyen Doğru, toplumda işaret dilini yayma misyonu ile hareket ettiklerini ve bu farkındalık yaratma, bilgilendirme çalışmaları ve seminerlerinin süreceğini ifade etti.

KİKEV işaret dili eğitmen ve çevirmeni Dr. Emrah Soykan yaptığı sunumda işaret dilinin güncel hayatımızda ne kadar gerekli olduğunu anlattı. Soykan ayrıca uygulamalı olarak Türk İşaret Dili Alfabesini seminere katılanlara öğretti.

Seminer fotoğraf çekimi ve plaket takdimi ile sona erdi.