‘Limanlara özelleştirme’ kararı
UBP-DP-YDP Hükümeti, limanların özelleştirme kapsamına alınmasını onayladı.
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UBP-DP-YDP Hükümeti, limanların özelleştirme kapsamına alınmasını onayladı.
Resmi Gazete’de yer alan karara göre; Bakanlar Kurulu, 'ön raporun değerlendirilmesi' sonucunda, limanları “İşletme Hakkının Verilmesi Yöntemi" ve "Pazarlık Usulü" ihale yöntemi uygulanarak özelleştirdi.
Hatırlanacağı üzere; TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Mağusa Limanı’nın özelleştirilmesi gerektiğini ifade ederek, bu konuda çalışma başlatıldığını açıklamıştı.
Feyzioğlu’nun yaptığı açıklama kamuoyunda tepki çekmişti.
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Etiketler : liman, RESMİ GAZETE