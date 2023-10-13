‘Limanlara özelleştirme’ kararı

UBP-DP-YDP Hükümeti, limanların özelleştirme kapsamına alınmasını onayladı.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre; Bakanlar Kurulu, 'ön raporun değerlendirilmesi' sonucunda, limanları “İşletme Hakkının Verilmesi Yöntemi" ve "Pazarlık Usulü" ihale yöntemi uygulanarak özelleştirdi.

Hatırlanacağı üzere; TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Mağusa Limanı’nın özelleştirilmesi gerektiğini ifade ederek, bu konuda çalışma başlatıldığını açıklamıştı.

Feyzioğlu’nun yaptığı açıklama kamuoyunda tepki çekmişti.