Lefkoşa27 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. ‘Limanlara özelleştirme’ kararı
‘Limanlara özelleştirme’ kararı

‘Limanlara özelleştirme’ kararı

UBP-DP-YDP Hükümeti, limanların özelleştirme kapsamına alınmasını onayladı.

A+A-

UBP-DP-YDP Hükümeti, limanların özelleştirme kapsamına alınmasını onayladı.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre; Bakanlar Kurulu, 'ön raporun değerlendirilmesi' sonucunda, limanları “İşletme Hakkının Verilmesi Yöntemi" ve "Pazarlık Usulü" ihale yöntemi uygulanarak özelleştirdi.

Hatırlanacağı üzere; TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Mağusa Limanı’nın özelleştirilmesi gerektiğini ifade ederek, bu konuda çalışma başlatıldığını açıklamıştı.

Feyzioğlu’nun yaptığı açıklama kamuoyunda tepki çekmişti.

Bu haber toplam 278 defa okunmuştur
Etiketler : ,