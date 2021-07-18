Liman’da yolcular ‘Rötar’ a kaldı
Girne Turizm Limanı’nda yüzlerce yolcu geminin arızalanması nedeniyle liman’da Türkiye’den gelecek olan gemiyi bekliyor.
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Girne Turizm Limanı’nda yüzlerce yolcu geminin arızalanması nedeniyle liman’da Türkiye’den gelecek olan gemiyi bekliyor.
YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgide, Mersin’den gelecek olan geminin arıza yaptığı öğrenildi.
Bayram nedeniyle yurt dışı yapacak olan yolcular, arızalanan gemi nedeniyle saatlerdir Girne Turizm Limanında bekliyor.
Arızanın ne kadar süreceği belirtilmedi.
FOTO: ARŞİV
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Etiketler : GIRNE LIMAN, GEMİ, yolcu