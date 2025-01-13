Liman işçileri 4 saatlik iş bıraktı

Mağusa Limanı'nda, fiziki koşulların yetersizliği, yol, su ve altyapı eksiklikleri ile toplu iş sözleşmesinde atılan imzaların arkasında durulmamasını protesto eden Liman-Sen üyeleri, 4 saatlik iş bırakma ve oturma eylemi gerçekleştirdi.

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) da eyleme destek verdi. GÜÇ-SEN’den yapılan açıklamada, “Liman işçilerinin yanında olduğumuzu vurgular, sürecin takipçisi olduğumuzu belirtiriz.” ifadeleri kullanıldı.