LGS Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

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LGS puan hesaplama süreci, öğrencilerin sınavda verdiği doğru ve yanlış cevaplar üzerinden belirlenir ve bu hesaplama, öğrencilerin liselere yerleştirilmesinde kritik bir rol oynar.

LGS puan hesaplama, iki ana bölümde yapılır: sözel ve sayısal bölümler. Her bölümde, öğrencinin doğru cevapladığı soru sayısı belirlenir ve her doğru cevap, belirli bir puan değeri ile hesaplanır. Yanlış cevaplar ise doğrudan puanı etkilemez, ancak bu yanlışların doğru cevaplara etkisini engellemek için bir netleştirme işlemi uygulanır. Yani yanlış cevapların, doğru cevaplardan puan düşürmesi söz konusu değildir, fakat çok sayıda yanlış yapıldığı takdirde doğru cevapların sayısının azalması nedeniyle dolaylı bir etkisi olabilir. LGS puan hesaplama için tıklayınız.

Puan hesaplama yöntemi, her yıl Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuzda ayrıntılı şekilde belirtilir. Genel olarak, her bölüm için öğrencinin doğru yanıt sayısına (net) bakılır ve bu netler, belirlenen katsayılarla çarpılarak puanlara dönüştürülür. Ardından, bu puanlar öğrencinin toplam ham puanını oluşturur. Son aşamada, MEB tarafından belirlenen standart sapma ve ortalama değerlerine göre bu ham puan düzenlenerek öğrencinin yerleştirme puanı hesaplanır. Bu yerleştirme puanı, öğrencinin tercih edeceği okullara yerleşmesi için kullanılan nihai puan olur.

LGS puan hesaplamada her yıl bazı değişiklikler yapılabileceği için, öğrenci ve velilerin sınav dönemi öncesinde MEB’in yayımladığı kılavuzları dikkatle incelemeleri önemlidir.

LGS’de Hangi Derslerden Kaç Soru Var?

LGS, iki ana bölümden oluşan bir sınavdır. Birinci bölüm, sözel derslerden soruları içerirken, ikinci bölüm ise sayısal derslere yöneliktir. Sözel bölümde Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil dersleri yer alır. Sayısal bölümde ise Matematik ve Fen Bilimleri dersleri bulunur. 2024 yılı itibarıyla, LGS’de toplam 90 soru sorulmaktadır. Bu sorular, derslere göre şu şekilde dağılmaktadır: Türkçe’den 20, Matematik’ten 20, Fen Bilimleri’nden 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük’ten 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nden 10 ve yabancı dilden 10 soru sorulur.

LGS, öğrencilerin ortaöğretim için gerekli bilgi birikimlerini ve problem çözme becerilerini ölçmeyi amaçlayan bir sınavdır. Sorular, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen müfredata uygun olarak hazırlanır. Bu nedenle başarılı olabilmek için öğrencilerin ortaokulda işlenen konularda iyi bir bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Sınavın kapsamlı yapısı, her dersin öğrenilmesi gereken seviyede değerlendirilmesini hedefler. Lise taban puanları için tıklayınız.

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