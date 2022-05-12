LGBTI+ bireyler çalışma ortamında emek ve cinsel sömürüye maruz kalıyor

İsveç’in Kıbrıs Büyükelçiliği, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kıbrıs Ofisi ve Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Kalkınma Merkezi (SeeD) tarafından düzenlenen “Mantıklı Olan Eşitlik” panel tartışması Lefkoşa’da ara bölgede yapıldı.

Panel tartışması çerçevesinde, Dijital Pusula Platformu üzerinden yürütülen “Mantıklı Olan Eşitlik” Öneri Çağrısının sonuçları toplumsal cinsiyet uzmanları, siyasi karar vericiler, sivil toplum kuruluşları ve basın mensupları ile paylaşıldı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için gereken adımlar tartışıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs’ta toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik bir sivil katılım projesi olan ve 31 Mart–29 Nisan tarihleri arasında yapılan “Mantıklı Olan Eşitlik” Öneri çağrısı, Kıbrıs'ta yaşayan herkesi kişisel yaşam, iş yaşamı ve siyasi yaşam olmak üzere hayatın her alanında cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik öneriler paylaşmaya davet etti.

Öneri Çağrısı, Kıbrıs'ta toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırarak, bireyleri eşitlik için harekete geçirmeyi ve bu sayede toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Öneri Çağrısı kapsamında paylaşılan fikirlerin çoğunun, ebeveyn eğitimi ve cinsiyete duyarlı okul müfredatı yoluyla cinsiyetçi normların ve kalıplaşmış davranış biçimlerinin değiştirilmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi. 13-15 yaş grubu kız çocuklarına yönelik eğitici aktiviteler düzenleyerek topluluk önünde konuşma ve liderlik kapasitelerinin geliştirilmesi, babalık izninin artırılması, kadınların barış çalışmalarına ve sosyo-kültürel etkinliklere katılımını artırmak için ücretsiz çocuk bakımı sağlanması da paylaşılan öneriler arasında yer aldı.

İsveç'in Kıbrıs Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bengt Baedecke, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Cinsiyet eşitliğinin mantıklı olduğu konusunda kişilerin büyük çoğunluğu hemfikir olsa da, eşitsizlikleri gerçek anlamda ortadan kaldırmak için somut adımlar atılmalı” dedi.

Friedrich-Ebert-Stiftung Kıbrıs Ofisinden Hubert Faustmann ise “Mantıklı Olan Eşitlik” öneri çağrısının önemine değinerek, “Adanın her iki tarafında yaşayan herkes için toplumsal cinsiyet eşitliğinin acilen iyileştirilmesi” gerektiğini vurguladı.

Panelde konuşan LGBTI+ aktivisti Erman Dolmacı, “Toplumsal cinsiyet kavramının heteronormatif anlayışın ötesinde, karmaşık bir yapıya sahip olduğunu kabul etmeliyiz” ifadelerinde bulundu.

İnsan hakları avukatı Fezile Osum ise LGBTI+ bireylerin ve kadınların, özellikle yabancı iş gücünün, çalışma ortamında emek sömürüsüne ve cinsel sömürüye maruz kaldığını ve bu konuda derhal harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Kadın hakları uzmanı Josie Christodoulou konuşmasında, kadınların siyasete etkin katılımının sağlanması için yapısal engellerin kaldırılması gerektiğini ve bunun için de öncelikle güçlü bir siyasi irade ortaya konulması gerektiği görüşünü paylaştı.

Sivil toplum temsilcisi Andri Christofides ise toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda daha anlamlı tartışmaların yapılabilmesi için toplumsal cinsiyete duyarlı iletişim kurmanın ve güvenli alanlar yaratmanın önemini vurguladı.

Etkinlik, Kıbrıs'ta cinsiyet eşitliğini geliştirmek için ilgili tüm paydaşlar tarafından atılması gereken adımların değerlendirmesi ile sona erdi.