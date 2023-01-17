LGBTİ+ ailelerine yönelik toplantı 24 Ocak’ta yapılacak

Kuir Kıbrıs Derneği’nin, LGBTİ+ çocukları olan ailelere yönelik farkındalık ve deneyim paylaşma toplantısı 24 Ocak'ta yapılacak.

Toplantı, saat 18.00’de Kermiya’da, Öznel Psikoloji Merkezi’nde yer alacak.

Dernekten yapılan açıklamada, toplantının, çocuğunun, kardeşinin veya herhangi bir akrabasının LGBTİ+ olduğunu öğrenen ve bu konu hakkında konuşmak isteyen herkesin katılımına açık olduğu belirtildi.

www.queercyprus.org adresinden veya +90 0542 858 58 47 numaralı Kuir Kıbrıs Derneği dayanışma hattı üzerinden etkinlik için kayıt yaptırabileceği kaydedildi.

Kuir Kıbrıs Derneği, Akademisyen Sosyal Psikolog Prof. Dr. Şenel Hüsnü Raman, Uzman Psikolog Ziliha Uluboy ve Aktivist İbrahim Ray’ın katkılarıyla 2022 Kasım ayından beri lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artı (LGBTİ+) yakınlarıyla aile buluşması düzenliyor.