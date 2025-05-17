Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Sözcüsü Sıla Usar İncirli, Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Günü nedeniyle açıklama yaparak, "LGBT+ doğmak bir suç değil, yaşamın bir parçası" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İncirli, "Cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği nedeniyle kimsenin kimseye bir özür borcu yoktur. Özenmek, yönlendirilmek, yetiştirme tarzı ya da herhangi bir sebeple LGBT+ olunamayacağı gibi heteroseksüel de olunmaz. Bazı insanlar LGBT+ doğar, çoğunluk ise heteroseksüel. Mesele çoğunluğun azınlığa uyguladığı baskı, zorbalık ve ayrımcılıktan başka bir şey değil aslında. LGBT+ doğmak bir suç değil, yaşamın bir parçası. Ön yargılardan arınıp birbirimizi anladığımız zaman dünyanın iki renk değil bir gökkuşağı olduğunu göreceğiz" ifadelerine yer verdi.