Levent’e 1 yıl hapis

Gazeteci Şener Levent hakkında Ankara’da açılan ikinci dava da sonuçlandı, 1 yıl hapse mahkum edildi.

Karikatür/kolaj davasından Ağustos 2022’de Türkiye’de 1 yıl hapse mahkum edilen Levent, “Kürtler ve Biz” başlıklı yazısından dolayı yargılandı, “TC Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla Ankara’da 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Afrika Gazetesi Direktörü ve Genel Yayın Yönetmeni Levent, yargının bu kararının hiçbir hükmünün olmadığını açıkladı, kararı reddettiğini duyurdu.