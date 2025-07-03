Levent Yüksel’den İskele’de unutulmaz gece

Her günü dolu dolu geçen, onlarca etkinliğe ev sahipliği yapan festivaller festivali, 53. Geleneksel İskele Festivali’nde, dün akşam (2 Temmuz) müzik ziyafeti vardı. Türk pop müziğinin efsane ismi Levent Yüksel, İskele Ecevit Meydanı’nda verdiği konserle izleyenlere müzik dolu unutulmaz bir gece yaşattı.

Ücretsiz halk konserleri devam ediyor

Geleneksel İskele Festivali, ücretsiz halk konserlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Festival kapsamında dün akşam Türk pop müziğinin efsane ismi Levent Yüksel, sahnedeydi. İskele Ecevit Meydanı’ndaki konserde Levent Yüksel, konserle izleyenlere müzik dolu unutulmaz bir gece yaşattı.

Nostalji ve coşkuyu zirveye taşıdı

Meydanı dolduran kalabalığa geçmişten günümüze uzanan hit parçalarıyla seslenen Yüksel, müziği ve duyguyu aynı sahnede buluşturdu. “Zalim”, “Med Cezir”, “Tuana”, “Kadınım” gibi klasikleşmiş eserlerle hem nostalji yaşatan hem de coşkuyu zirveye taşıyan sanatçı, izleyicilerden büyük alkış aldı. Yüksel, İskele halkına ve festivale katılan yüzlerce ziyaretçiye adeta müzikal bir şölen sundu.

Festivalde bu akşam ali alkurt konseri var

53. Geleneksel İskele Festivali’nde ücretsiz halk konserinde bu akşam (3 Temmuz) İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek Karadenizliler Gecesi’nde Ali Alkurt sahne alacak.