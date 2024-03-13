Levent Schools'un anı ormanı projesi bu yıl da devam etti

Levent Schools, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma amacıyla gerçekleştirdiği Anı Ormanı projesini bu yıl da sürdürdü.

Küresel iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rol oynayan bu projede, öğrenci ve öğretmenler Kuzey Kıbrıs Orman Dairesi ile iş birliği yaparak binlerce fidanı Akdeniz bölgesinde toprakla buluşturdu.

Levent Schools Anı Ormanı alanını genişleten okulumuz, öğrencileriyle birlikte yeni fidanlar dikerek doğaya duyarlı, bilinçli bireyler yetiştirme hedefini güçlendirdi.