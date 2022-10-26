Levent College öğrencilerinden gururlandıran başarı

Levent College öğrencileri Rana Sabri katıldığı Edexcel Pearson GCSE Psychology sınavında, Çizge Uluhan ise katıldığı Edexcel Pearson IGCSE Art and Design: Fine Art sınavında kuzey ve güney Kıbrıs genelinde en yüksek notu alarak birinci oldular.

Yapılan açıklamada "Tüm dünyada öğrencilerin katıldığı bu sınavlarda öğrencilerimizin gösterdiği büyük başarı ülkemiz ve okulumuz adına gurur ve mutluluk verdi" ifadelerine yer verildi.