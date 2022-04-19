LEFON mağazası, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışta bulundu

LEFON mağazası, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (KHYD) Ramazan Bayramı öncesinde 40 bin TL değerinde kıyafet yardımında bulundu.

KHYD’den yapılan yazılı açıklamaya göre, kıyafetler yarın, derneğin her çarşamba 08.00-10.00 saatleri arasında, Kızılbaş bölgesinde yer alan Maksıl Manav’ın karşısındaki arazide düzenlediği kermeste uygun fiyata satışa sunulacak.