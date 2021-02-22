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Lefkoşa'ya uzun kuyruklar

Lefkoşa'ya uzun kuyruklar

Kapanma sürecinin ardından birçok sektörde açılmaya gidilen bugün, çok sayıda kişi işlerine gitmek için sokağa çıktı.

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Kapanma sürecinin ardından birçok sektörde açılmaya gidilen bugün, çok sayıda kişi işlerine gitmek için sokağa çıktı. 
Polisin izin kontrolü yapması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Özellikle Mağusa- Mesarya bölgelerinden Lefkoşa'ya gelmek isteyen yüzlerce araç şu sıralar trafikte... Polis kontrolü için yolda bekliyor.
 

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