Lefkoşa’nın son 9 aylık “adli” tablosu

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi 2023-2024 adli yılı açılışını gerçekleştirdi, başkentin son 9 aylık “adli” tablosu polis tarafından paylaşıldı.

Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan Ağır Ceza Heyeti huzurundaki açılış oturumunda, Lefkoşa Polis Müdürü Gökay Karagil, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nde görev yapan Polis Müdür Muavini Cem Kayabaşı, Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan ve Denetimli Serbestlik Kurulu üyesi Polis Müfettişi Mustafa Hidayet mahkemeye bilgi verdi.

717 ağır suç

Lefkoşa Polis Müdürü Gökay Karagil, Lefkoşa bölgesinde 2023 yılında 592 kabahat (basit suçlar) 717 de cürüm (ağır suçlar) işlendiğini, ayrıca 5 bin 70 de trafik suçu kaydedildiğini belirtti.

Polis Müdürü Karagil, bu yıl Lefkoşa bölgesinde hırsızlık, uyuşturucu ve özellikle izinsiz ikamet etmek suçlarında artış olduğunu dile getirdi.

9 ayda 975 kaza

Lefkoşa bölgesinde 2023 yılının ilk 9 ayında 975 trafik kazası olduğunu ve 9’unun ölümle sonuçlandığını belirten Karagil, Lefkoşa’da işlenen suçlardan dolayı cezaevinde 221 hükümsüz tutuklu olduğunu ve 124’ünün alt mahkeme, 47’sinin Ağır Ceza, 50’sinin ise askeri mahkemede yargılanacağını söyledi. Karagil, 25 hücre olduğunu, yetersiz kaldığı dönemler olduğunu belirtti.

1223 ceza mazbatası…

Lefkoşa bölgesinde 1 Ocak 2023 ile 15 Eylül tarihleri arasında bin 223 ceza mazbatasından 500’ünün, 4 bin 303 hukuk mazbatasından ise 684’ünün icra edilebildiğini kaydeden Karagil, 3 bin 246 celpnameden bin 10 tanesinin tebliğ edildiğini belirtti.

725 kişilik cezaevinde 892 tutuklu var

Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan ise 725 kapasiteli cezaevinde 892 tutuklu olduğunu belirtti.

Son 1 yılda 21 kişi “denetimli serbestlik” seçeneğini kabul etti

Başbakanlık Denetimli Serbestlik Kurulu Üyesi Müfettiş Muavini Mustafa Hidayet de 2022 ile Eylül 2023 tarihleri arasında 21 kişinin Denetimli Serbestlik seçeneğini kabul ettiğini ve üçünün süreci ihlal ettiğini söyledi.