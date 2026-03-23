Lefkoşa'nın güneyinde patlama

Lefkoşa’nın güneyinde Lakadamya bölgesinde bulunan Pavilion isimli banket salonunun girişinde meydana gelen patlama hasara yol açtı. Polis, olayınsabaha karşı saat 03.20 sıralarında gerçekleştiğini, ihbar üzerine olay yerine ekipler ile bomba imha uzmanlarının sevk edildiğini açıkladı.

İlk incelemelere göre patlamanın, yerleştirilen bir patlayıcı düzenekten kaynaklandığı ve salonun cam cephesinde hasar oluştuğu belirtildi. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı ifade edildi.

Polis, olay yerinin incelemeler için güvenlik çemberine alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.