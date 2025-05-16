Lefkoşa’nın güneyinde bir lisede kundaklama

Lefkoşa’nın güneyinde dün sabah 6 sıralarında bir lisede kundaklama sonucu çıktığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi aldığı ihbar üzerine dün sabah okula giden Kıbrıs Rum polisinin okul müdürünün ofisinde yangın çıktığını tespit ettiğini ve daha sonra yangının kendi başına söndüğünü kaydetti.

Yapılan araştırmalara göre, yangının kundaklama sonucu çıktığı ve polisin araştırmalarının sürdüğü kaydedildi.